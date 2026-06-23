CNEE pide al Congreso aprobar la iniciativa para fortalecer la red eléctrica del país

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La CNEE afirmó que varios de los problemas que afectan el servicio eléctrico están relacionados con limitaciones en la infraestructura de transmisión y reiteró la necesidad de aprobar la iniciativa para facilitar proyectos considerados clave.

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El presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz, aseguró que varios de los problemas que enfrentan los usuarios del servicio eléctrico en distintas regiones del país están relacionados con limitaciones en la infraestructura de transmisión de energía.

Ortiz explicó que la demanda de electricidad ha crecido de forma sostenida en los últimos años, especialmente en departamentos donde la expansión poblacional y comercial incrementó el consumo.

Sin embargo, señaló que la construcción de nuevas líneas y subestaciones no ha avanzado al mismo ritmo y genera dificultades para atender la demanda en algunas áreas.

La CNEE indicó que existen proyectos de transmisión detenidos por falta de permisos municipales y acceso a terrenos. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Ortíz se refirió a la situación de Huehuetenango, donde recientemente se registraron interrupciones en el suministro eléctrico tras una falla en un transformador.

Según indicó, existen proyectos para fortalecer la red en ese departamento, entre ellos una línea de transmisión y una nueva subestación que permitirían mejorar la capacidad del sistema.

No obstante, también señaló que varios proyectos de transmisión han enfrentado obstáculos para su ejecución debido a la falta de permisos o dificultades para acceder a terrenos donde deben construirse las obras.

"Desde hace más o menos seis años que ha habido un proyecto para construir una línea que va de Huehuetenango a Chiantla, en una subestación nueva que está allí con lo cual se pretende resolver muchos de los problemas, pero no ha sido posible porque las autoridades locales, los alcaldes de Chiantla y Huehuetenango, no han dado los permisos que corresponden", manifestó Ortiz.

Explicó que estas limitaciones han retrasado soluciones que podrían contribuir a mejorar la calidad del servicio en distintas regiones del país.

Sobre la iniciativa en el Congreso

Por su parte, Jorge Aráuz, director de la CNEE, cuestionó la falta de avance de la iniciativa 6665 en el Congreso, al considerar que la propuesta ayudaría a atender varios de los problemas que enfrenta el sistema eléctrico.

Según explicó, la CNEE ha insistido en diversas ocasiones sobre la necesidad de aprobar esta normativa, debido a que muchas de las deficiencias en el servicio tienen relación con limitaciones en la infraestructura de transmisión.

Según la CNEE, fortalecer las líneas de transmisión contribuiría a reducir problemas de capacidad en distintas regiones. (Foto: Organismo Legislativo)

"Llevamos meses planteando la urgencia de la iniciativa 6665... ¿por qué no ha pasado? hemos hecho infinidad de comentarios sobre la urgencia de una ley de ese tipo", enfatizó.

Ortiz señaló que resolver los problemas de transmisión también contribuiría a mejorar la distribución de energía, pues actualmente existen obstáculos para realizar mantenimientos o ejecutar proyectos en determinadas áreas por dificultades para obtener permisos o acceso a los terrenos.

En ese sentido, sostuvo que se requieren medidas legales que permitan agilizar las acciones necesarias para fortalecer la red eléctrica y atender las causas de fondo que afectan el suministro.

Las declaraciones se dieron este martes 23 de junio en una citación en el Congreso desde la bancada Cabal.