Universidad Rafael Landívar suspende clases presenciales para este lunes

La universidad le solicitó a sus estudiantes que permanezcan atentos a las instrucciones dadas por cada facultad.
La Universidad Rafael Landívar (URL) decidió suspender sus clases en modalidad presencial para este lunes 19 de enero.
Esto se da en atención a la situación que enfrenta el país, indicó la URL, por lo que todas las actividades académicas programadas este lunes, en todos los campus de la universidad, se desarrollarán de forma virtual.
"Es fundamental atender las indicaciones específicas que serán brindadas por cada facultad", puntualizaron las autoridades de la URL.
Asimismo, han exhortado a sus estudiantes, docentes y personal administrativo a mantener la calma, seguir las recomendaciones gubernamentales y mantener la comunicación a través de los canales institucionales.
De igual manera, dicha universidad ha enfatizado que cualquier actualización relacionada con esta decisión será divulgada por mensajería electrónica institucional y por sus redes sociales.