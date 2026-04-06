USAC lanza comunicado tras bloqueo por alza de combustibles

La universidad hace un llamado a respetar el derecho a la educación superior pública, el derecho al trabajo y a la libre locomoción.
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Debido a manifestantes que bloquearon el retorno al final del periférico, en la zona 12 capitalina, desde las primeras horas de la mañana, la Universidad de San Carlos (Usac) dio a conocer su postura ante la situación que ha afectado el paso e ingreso a dicha casa de estudios.
De ese modo hicieron un llamado a las personas que se mantienen en las afueras del campus central que abran el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas en beneficio del pueblo de Guatemala.
"Respetar el derecho a la educación superior pública, el derecho al trabajo y la libre locomoción". Solicitaron en el comunicado. Además recordaron a la comunidad universitaria, mantener la calma y actuar con responsabilidad.
Seguimiento de funciones:
La Universidad reafirmó su compromiso de continuar con sus funciones, por lo cual los servicios universitarios continuarán prestándose de forma normal a nivel nacional.
En el Campus Central, las actividades deberán desarrollarse según lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario, en cuanto a que las actividades académicas deben prestarse en modalidad virtual y las administrativas en modalidad presencial, previa coordinación con la Dirección General de Administración, DIGA.