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USAC lanza comunicado tras bloqueo por alza de combustibles

  • Por Reychel Méndez
06 de abril de 2026, 09:54
Las autoridades del centro educativo invitan a abrir el diálogo para abrir nuevamente el Campus Central (Foto: Archivo/Soy502)

Las autoridades del centro educativo invitan a abrir el diálogo para abrir nuevamente el Campus Central (Foto: Archivo/Soy502)

La universidad hace un llamado a respetar el derecho a la educación superior pública, el derecho al trabajo y a la libre locomoción. 

OTRAS NOTICIAS: Protestas y bloqueos por alza en el combustible este lunes

Debido a manifestantes que bloquearon el retorno al final del periférico, en la zona 12 capitalina, desde las primeras horas de la mañana, la Universidad de San Carlos (Usac) dio a conocer su postura ante la situación que ha afectado el paso e ingreso a dicha casa de estudios.

De ese modo hicieron un llamado a las personas que se mantienen en las afueras del campus central que abran el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas en beneficio del pueblo de Guatemala.

"Respetar el derecho a la educación superior pública, el derecho al trabajo y la libre locomoción". Solicitaron en el comunicado. Además recordaron a la comunidad universitaria, mantener la calma y actuar con responsabilidad.

Manifestantes con capuchas se identifican como parte de la comisión de "Orden". (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Manifestantes con capuchas se identifican como parte de la comisión de "Orden". (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Seguimiento de funciones: 

La Universidad reafirmó su compromiso de continuar con sus funciones, por lo cual los servicios universitarios continuarán prestándose de forma normal a nivel nacional.

En el Campus Central, las actividades deberán desarrollarse según lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario, en cuanto a que las actividades académicas deben prestarse en modalidad virtual y las administrativas en modalidad presencial, previa coordinación con la Dirección General de Administración, DIGA.

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