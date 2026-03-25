USAC se pronuncia tras suspensión de actividades en la sede central

Desde las primeras horas de este miércoles se reportó que la entrada del campus central se mantenía resguardado por encapuchados.
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La Universidad de San Carlos de Guatemala compartió por medio de redes sociales, un comunicado en el que indican que las labores estudiantiles se siguen desarrollando con normalidad por medio de la virtualidad.
Además, reconocieron el valor histórico y cultural que representa la Huelga de Dolores como parte de las tradiciones de este centro universitario.
También expresaron que su compromiso es el cumplimiento del derecho a la educación superior, por lo que autoridades de la universidad ya se encuentran en gestiones de diálogo para aperturar las instalaciones nuevamente.
Por último, recomendaron a la comunidad estudiantil, informarse únicamente a través de canales oficiales.