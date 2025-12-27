¿Cuándo reanudará sus actividades presenciales la Usac?

Esta es la fecha en la que la Universidad San Carlos de Guatemala abrirá sus puertas nuevamente.
Luego que el centro de estudios anunció que en diciembre se mantendrían únicamente labores virtuales por trabajos de mantenimiento, este sábado 27 de diciembre, indicaron la fecha en la que se reanudarán las labores presenciales en el Campus Central.
Según las redes sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala, se retomará el 08 de enero de 2026 siguiendo la calendarización aprobada por el Consejo Superior Universitario.
Las instalaciones centrales de zona 12 se habrían mantenido cerradas desde el lunes 01 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, aprovechando las vacaciones del cuerpo estudiantil y que se realizaran trabajos en infraestructura, red eléctrica, fibra óptica y otras adecuaciones técnicas.