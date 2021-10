El arma con la que Alec Baldwin mató a Hutchins tendría más balas reales

La policía de Santa Fe dio una conferencia de prensa y reveló que sospechan que el arma, con la que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Huthins, tendría más municiones reales.

OTRAS NOTICIAS: Los alarmantes hallazgos en el set de Rust

Alrededor de 500 cartuchos de munición fueron incautados del set, dijo el alguacil de Santa Fe, Adam Mendoza en conferencia de prensa este miércoles 27 de octubre. “Sospechamos que hubo otras rondas en vivo, pero vamos a determinar cómo llegaron allí”, declaró. Así mismo, indicó que la evidencia se enviará al FBI para su posterior procesamiento.

"Sabemos que hubo una ronda en vivo, en lo que a nosotros respecta, en el set. Vamos a determinar si sospechamos que hubo otras rondas, pero eso depende de las pruebas. Pero ahora mismo, estamos por determinar cómo llegaron allí, por qué estaban allí, porque no deberían haber estado allí ", remarcó el alguacil.

(Foto: AFP)

No comentaré más sobre cómo llegaron allí. Esta investigación está activa, por lo que no comentaré cómo llegaron allí, pero sospechamos que están allí. Eso se determinará cuando las pruebas las realice el laboratorio de criminalística en referencia a si son o no rondas en vivo oficialmente o no ", explicó Mendoza.

El casquillo del arma

El alguacil dijo que creen que se recuperó el casquillo gastado de la bala que se disparó con el arma y un proyectil del hombro de Joel Souza, el director de la película, quien también resultó herido en el tiroteo.

El alguacil indicó que las autoridades están llevando a cabo más investigaciones para determinar cómo los miembros de la set obtuvieron un arma con una bala activa. Mendoza aclaró que es demasiado pronto para comentar sobre posibles cargos.