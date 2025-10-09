Se va de "La mesa caliente": Myrka Dellanos es despedida

Tras tres años al aire, Myrka Dellanos cierra un ciclo en la televisión.
La periodista cubana ha sido despedida por los directivos de Telemundo debido a recortes de personal, por lo que no será la única afectada por la decisión de la cadena.
Javier Ceriani confirmó que esta semana fue la despedida de Myrka Dellanos del programa La mesa caliente tras tres años de participación.
Según lo reportado por Las Top News, llamaron a Dellanos a recursos humanos el 8 de octubre, antes de grabar el programa, y le informaron que ya no sería parte de la empresa.
Antes de trabajar con Telemundo, Myrka presentó Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás en Univision y fue jueza del certamen Miss Universo en el 2023. Por el momento, la conductora no ha dado declaraciones públicas sobre su despido.