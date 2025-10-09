Se va de "La mesa caliente": Myrka Dellanos es despedida

-

Tras tres años al aire, Myrka Dellanos cierra un ciclo en la televisión.

La periodista cubana ha sido despedida por los directivos de Telemundo debido a recortes de personal, por lo que no será la única afectada por la decisión de la cadena.

Javier Ceriani confirmó la noticia del despido de la periodista cubana. (Foto: X)

Javier Ceriani confirmó que esta semana fue la despedida de Myrka Dellanos del programa La mesa caliente tras tres años de participación.

Según lo reportado por Las Top News, llamaron a Dellanos a recursos humanos el 8 de octubre, antes de grabar el programa, y le informaron que ya no sería parte de la empresa.

La salida de Dellanos marca una nueva etapa en su carrera profesional. (Foto: X)

Antes de trabajar con Telemundo, Myrka presentó Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás en Univision y fue jueza del certamen Miss Universo en el 2023. Por el momento, la conductora no ha dado declaraciones públicas sobre su despido.