Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se va de "La mesa caliente": Myrka Dellanos es despedida

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
09 de octubre de 2025, 09:22
Myrka Dellanos se despide de Telemundo tras tres años en "La mesa caliente". (Foto: X)

Myrka Dellanos se despide de Telemundo tras tres años en "La mesa caliente". (Foto: X)

Tras tres años al aire, Myrka Dellanos cierra un ciclo en la televisión.

ENTÉRATE: Myrka Dellanos reveló por qué le cerraron las puertas en la televisión

La periodista cubana ha sido despedida por los directivos de Telemundo debido a recortes de personal, por lo que no será la única afectada por la decisión de la cadena.

Javier Ceriani confirmó la noticia del despido de la periodista cubana. (Foto: X)
Javier Ceriani confirmó la noticia del despido de la periodista cubana. (Foto: X)

Javier Ceriani confirmó que esta semana fue la despedida de Myrka Dellanos del programa La mesa caliente tras tres años de participación.

Según lo reportado por Las Top News, llamaron a Dellanos a recursos humanos el 8 de octubre, antes de grabar el programa, y le informaron que ya no sería parte de la empresa.

OTRAS NOTICIAS: Michael J. Fox celebra 40 años de "Volver al futuro" con People

La salida de Dellanos marca una nueva etapa en su carrera profesional. (Foto: X)
La salida de Dellanos marca una nueva etapa en su carrera profesional. (Foto: X)

Antes de trabajar con Telemundo, Myrka presentó Primer Impacto junto a María Celeste Arrarás en Univision y fue jueza del certamen Miss Universo en el 2023. Por el momento, la conductora no ha dado declaraciones públicas sobre su despido.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar