Las vacaciones de Marce Fitness tras su cirugía de rodilla

Marce Fitness está de vacaciones de verano y compartió su emoción tras recuperarse luego de un serio accidente que la llevó a tener una complicada cirugía.

EN CONTEXTO: Influencer guatemalteca sufre un accidente en plenas vacaciones

La nutricionista y creadora de contenido contó que al bajar una montaña haciendo esquí, agarró mucha velocidad y cayó, el golpe fue tal que tuvo una lesión seria, por lo que los equipos de rescate tuvieron que sacarla de inmediato.

Junto a unas fotos luciendo radiante, desde Dubai, relató qué hizo para que su cuerpo respondiera rápidamente, ella afirmó que la disciplina tuvo mucho que ver.

"Sé que muchas veces no podemos entrenar como quisiéramos, ya sea por tiempo, salud o imprevistos... A mí me pasó tras mi cirugía de rodilla con más de dos meses de recuperación sin poder moverme como estaba acostumbrada.

"Este proceso me enseñó que el bienestar también se construye desde lo que comemos, lo que pensamos y cómo elegimos cuidarnos cada día. Mis productos han sido aliados clave para mantenerme fuerte, sana y en balance, incluso sin poder entrenar como antes", explicó.

Este fue su resultado