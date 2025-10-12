Vacherot, del 204 ATP al título en Shanghái ante su primo

-

El monegasco Valentin Vacherot, 204 jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo hermano francés Arthur Rinderknech (54).

Número 40 del mundo en la próxima clasificación de la ATP, el diestro de 26 años se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3, una novena victoria consecutiva en Shanghái que lo convierte en el primer monegasco en ganar un torneo del circuito masculino.

"Es una locura, ni siquiera me lo creo... Hubiera sido mejor tener dos ganadores, pero toda una familia ha ganado hoy", dijo Vacherot, cuya madre es hermana de la madre de Rinderknech (30 años).

From qualifier to MASTERS 1000 CHAMPION



World No. 204 Valentin Vacherot defeats cousin Arthur Rinderknech 4-6 6-3 6-3 to claim the crown in Shanghai.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/qMlOLK15qE — ATP Tour (@atptour) October 12, 2025

"Lo que hemos escrito esta semana es realmente increíble, nadie nos los va quitar", añadió.

El jugador peor clasificado en haber ganado un Masters 1000, los torneos más importantes del circuito masculino después de los de Grand Slam, era hasta el domingo Borna Coric. El croata ocupaba el puesto 152 del mundo cuando logró su título en Cincinnati en 2022.

Antes de Vacherot, solo cuatro jugadores habían abierto su palmarés en el circuito ATP ganando un Masters 1000, una categoría de torneos creada en 1990.

Everything led up to this moment… ⁰⁰Arthur & Valentin, what a magical story ❤️⁰⁰#ItAllAddsUp | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/ortZfXbDIt — ATP Tour (@atptour) October 12, 2025

En los últimos días, el monegasco ya se había convertido en el primer jugador del Principado en alcanzar los cuartos y luego las semifinales de un torneo del circuito principal.

Desde las fases clasificatorias hasta el cuadro final, consiguió nueve victorias consecutivas en Shanghái, incluyendo ante el ilustre Novak Djokovic (5º) en las semifinales.