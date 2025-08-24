Versión Impresa
Vadhir Derbez visitó Guatemala y mostró otra faceta

  • Por Selene Mejía
24 de agosto de 2025, 17:23
Vadhir Derbez fue captado en Guatemala. (Foto: Instagram)

Vadhir Derbez fue captado en Guatemala. (Foto: Instagram)

Vadhir Derbez visitó Guatemala y mostró su nueva faceta como cantante. 

El mexicano fue uno de los invitados de los Premios Estela y sorprendió al subir al escenario de la gala. 

El integrante de la familia Derbez interpretó "Latidos", entre otras canciones que forman parte de su repertorio. 

vhadir premios estela

Vadhir también dio de qué hablar en la alfombra roja de la gala, conversando con los medios. 

El también creador de contenido recibió el premio "Artista Revelación Iberoamérica" y dio un discurso emotivo al recibirlo. 

vadhir derbez guatemala
Foto: Premios Estela.

En la noche de los Premios Estela los artistas nacionales recibieron varios premios. 

vadhir derbez guatemala 2
Foto: Premios Estela.

vadhir derbez guatemala 1
Foto: Premios Estela.

@tvaztecaguateoficial #PremiosEstela2025 | ¡Felicidades a Storino por ser la ganadora en la categoría “Mejor Canción Pop Femenino ” en la novena edición de Premios Estela! ¡Que tu música siga inspirando al mundo! En vivo por el canal 8, disponible en todas las compañías de cable y en señal abierta También lo puedes ver por play.tvaztecaguate.com #TvAztecaGuate #ElMejorCanal ♬ sonido original - Tv Azteca Guate

