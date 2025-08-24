Vadhir Derbez visitó Guatemala y mostró otra faceta

Vadhir Derbez visitó Guatemala y mostró su nueva faceta como cantante.
El mexicano fue uno de los invitados de los Premios Estela y sorprendió al subir al escenario de la gala.
El integrante de la familia Derbez interpretó "Latidos", entre otras canciones que forman parte de su repertorio.
Vadhir también dio de qué hablar en la alfombra roja de la gala, conversando con los medios.
El también creador de contenido recibió el premio "Artista Revelación Iberoamérica" y dio un discurso emotivo al recibirlo.
En la noche de los Premios Estela los artistas nacionales recibieron varios premios.
