Van der Poel vence al calor y se impone en la etapa 9 delTour

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El neerlandés Mathieu Van der Poel se impuso en la 9ª etapa del Tour de Francia, recortada en una treintena de kilómetros debido al fuerte calor, este domingo en Ussel.

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El corredor del Alpecin, de 31 años y antiguo campeón del mundo, fue el más fuerte en el esprint final dirimido con sus tres compañeros de escapada; el noruego Tobias Johannessen, el británico Tom Pidcock y el francés Alex Baudin.

La víspera del primer día de descanso en esta edición del Tour, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Los dos favoritos llegaron a meta junto al resto de hombres fuertes de la carrera en un pelotón de unas cuarenta unidades a sólo seis segundos del ganador.

No changes for those wearing distinctive jerseys. They will all keep their jerseys on until Tuesday! ❤️



Pas de changements chez les porteurs de maillots distinctifs. Tous garderont leur tunique jusqu'à mardi ! ❤️#TDF2026 pic.twitter.com/mYiSG2K2XO — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

Fue la tercera victoria en el Tour de Francia para Van der Poel, nieto de Raymond Poulidor, cuya memoria fue homenajeada por numerosas pancartas al borde de las carreteras de Corrèze.

La etapa, reducida de 185 a 155 km después de que el departamento de Corrèze pasara a alerta roja por ola de calor, estuvo marcada, como estaba previsto, por una feroz batalla por formar la escapada en un terreno quebrado, ideal para los aventureros.