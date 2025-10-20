Versión Impresa
Vanessa Kirby y Paul Rabil le dan la bienvenida a su primer hijo

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
20 de octubre de 2025, 11:29
Vanessa Kirby y Paul Rabil celebran la llegada de su primer hijo. (Foto: X)

La pareja mantiene en reserva los detalles sobre el nacimiento del bebé.

La protagonista de Los 4 Fantásticos: primeros pasos y el exjugador profesional de lacrosse han anunciado la llegada al mundo de su primer hijo en sus plataformas oficiales.

El deportista compartió su agradecimiento por la salud y el amor de su familia. (Foto: Instagram)
Vanessa Kirby y Paul Rabil han celebrado la llegada de su primogénito esta semana y han compartido una serie de fotografías de sus primeros pasos como padre y madre.

En las imágenes aparece Paul con su hijo recostado en su pecho y Vanessa recostada en la cama junto al bebé.

La protagonista de "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" vive un momento inolvidable. (Foto: Instagram)
"Estoy aprendiendo que convertirse en padre te desacelera y te despierta al mismo tiempo. Estoy muy agradecido por la salud de todos, por despertar cada día con el enorme amor de mamá y por tenerte ahora en nuestras vidas", escribió Rabil en la publicación.

Por su parte, la actriz británica no ha hecho declaraciones públicas, por lo que se desconoce el nombre, sexo o fecha exacta de nacimiento del bebé.

