Derrumbe en Villa Hermosa 1 mantiene en riesgo a decenas de familias

Derrumbes en el sector 4 de Villa Hermosa 1 mantienen a decenas familias en riesgo. Pese a denuncias y rescates por emergencias, los afectados aseguran que las autoridades no han dado solución y exigen atención inmediata a la crisis habitacional.

El derrumbe de viviendas en el sector 4 de Villa Hermosa 1 continúa siendo un dolor de cabeza para decenas de familias, quienes aseguran que, pese a haber buscado apoyo en distintas entidades, la respuesta de las autoridades sigue sin llegar.

En esta ocasión, parte de una vivienda colapsó, ocasionando que dos personas cayeran al fondo del barranco, hacia el cauce del río Pinula.

Bomberos Municipales Departamentales realizan labores de rescate de dos personas que cayeron al derrumbarse una casa. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Bomberos Municipales Departamentales descendieron aproximadamente 30 metros para rescatar a los afectados, que presentaban golpes en el cuerpo.

"Promesas y más promesas, así nos tienen desde que inició este calvario. Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque esto es muy serio y la vida de muchos vecinos está en peligro", expresó Ángela Pérez, secretaria del comité.

Son aproximadamente 75 casas las que presentan daños en su estructura. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Otro de los vecinos damnificados manifestó: "El dinero ya no alcanza. Además de mantener a la familia, estamos pagando alquiler porque no tenemos una solución".

Los pobladores recordaron que el problema se remonta a 1998, cuando el huracán Mitch causó el primer derrumbe en el área. En ese entonces se inició la gestión ante la Vicepresidencia de la República, sin obtener resultados.

La situación se agravó en el año 2000, cuando las lluvias ocasionaron nuevos derrumbes que afectaron a 75 familias.

Los lugares más afectados han sido señalizados por los mismos propietarios a sugerencia de la Conred. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Sector vulnerable

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sector permanece inhabitable debido a la inestabilidad del suelo, condición que fue declarada desde 2023.

Los afectados relatan que varias empresas constructoras no han mostrado interés en los proyectos planteados por Fopavi, señalando que la falta de avances se debe, en parte, a problemas heredados de administraciones pasadas.

Actualmente, las familias no cuentan con terreno ni con una solución habitacional definitiva.

Nuevos derrumbes afectan viviendas en el sector 4 de Villa Hermosa 1. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Sin respuestas

Los perjudicados denunciaron que ningún funcionario municipal ha mantenido comunicación con ellos, señalando directamente al alcalde Mynor Morales, a quien acusan de haberlos abandonado desde el inicio del problema.

Indicaron que, hasta el momento, únicamente han tenido acercamiento con dos diputadas, quienes han servido como intermediarias para buscar una salida a la crisis.

Vecinos denuncian abandono por parte de las autoridades al no dar una solución al problema. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Por su parte, un funcionario edil aseguró que el caso ya no está en manos de la Municipalidad, debido a que se encuentra bajo la responsabilidad de instancias gubernamentales.