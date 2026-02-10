Versión Impresa
¡Alerta vecinos de zona 11! Captan a hombre que se mete a robar a las casas (video)

  • Por Jessica González
10 de febrero de 2026, 11:08
Los vecinos alertan a todos los que viven por el sector. (Foto: captura de video)

El hombre fue captado trepando por la ventana de una vivienda.

Vecinos de la zona 11 denunciaron a un hombre que ha sido visto ingresando a varias viviendas de las colonias Roosevelt y El Progreso.

Cámaras del sector captaron su modus operandi: trepa por las ventanas hasta llegar al techo de las casas.

Mira aquí el video: 

El mismo hombre también ha sido visto invadiendo obras en construcción con la misma finalidad.

El video ha sido compartido con el fin de alertar a los vecinos del sector.

