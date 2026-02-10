¡Alerta vecinos de zona 11! Captan a hombre que se mete a robar a las casas (video)

El hombre fue captado trepando por la ventana de una vivienda.
OTRAS NOTICIAS: La alerta de Salud por el aumento de casos de sarampión en el país
Vecinos de la zona 11 denunciaron a un hombre que ha sido visto ingresando a varias viviendas de las colonias Roosevelt y El Progreso.
Cámaras del sector captaron su modus operandi: trepa por las ventanas hasta llegar al techo de las casas.
Mira aquí el video:
El mismo hombre también ha sido visto invadiendo obras en construcción con la misma finalidad.
El video ha sido compartido con el fin de alertar a los vecinos del sector.