Vehículo abandonado y con reporte de robo es hallado en centro comercial

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 11:40
El vehículo fue abandonado en un estacionamiento de un comercial. (Foto: Shutterstock)

El vehículo tenía un reporte de robo.

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió un reporte sobre una camioneta abandonada en un centro comercial ubicado en el km 116.2 de Jutiapa.

El transporte ubicado tenía un reporte de robo, por lo que la PNC investiga su hallazgo para determinar el caso.

(Foto: PNC)
Otro descubrimiento

En la aldea San Ixtán, Jalpatagua, del departamento de Jutiapa, se ubicó la plataforma de un tráiler abandonada en la ruta.

La PNC identificó que la plataforma de carga tenía un reporte de robo desde el 18 de febrero.

Según las autoridades, fue sustraída luego de que hombres armados intimidaran al conductor en el km 87.5, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

(Foto: PNC)
