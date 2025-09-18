Vehículo es arrastrado por correntada tras fuertes lluvias (video)

Lo ocurrido con el automóvil quedó grabado en video.
OTRAS NOTICIAS: Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en ruta a Boca del Monte
Un vehículo que transitaba en la zona 1 de Boca del Monte fue arrastrado por una correntada la tarde de este miércoles, derivado de las fuertes lluvias que se registraron en el sector.
Los vecinos del lugar solicitaron apoyo a los bomberos, ya que en el interior del automóvil se encontraban los tripulantes.
En las imágenes se logra observar cuando un vehículo particular de color azul, con las luces de emergencia encendidas, no logra detenerse y es arrastrado por la correntada ocasionada por inundaciones.
De momento, se desconoce si las personas que estaban dentro del carro lograron salir ilesas.
Vea el video: