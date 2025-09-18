Vehículo es arrastrado por correntada tras fuertes lluvias (video)

CORRENTADAS ARRASTRAN VEHÍCULO



Un vídeo viral en redes sociales, muestra el momento exacto en que las correntadas generadas por las fuertes lluvias de esta tarde, arrastran un vehículo en zona 1 de Boca del Monte.



