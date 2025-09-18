Versión Impresa
Vehículo es arrastrado por correntada tras fuertes lluvias (video)

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 18:23
El automóvil fue arrastrado por la correntada tras inundaciones por fuertes lluvias en Boca del Monte. (Foto: captura de video)

Lo ocurrido con el automóvil quedó grabado en video. 

Un vehículo que transitaba en la zona 1 de Boca del Monte fue arrastrado por una correntada la tarde de este miércoles, derivado de las fuertes lluvias que se registraron en el sector. 

Los vecinos del lugar solicitaron apoyo a los bomberos, ya que en el interior del automóvil se encontraban los tripulantes.

En las imágenes se logra observar cuando un vehículo particular de color azul, con las luces de emergencia encendidas, no logra detenerse y es arrastrado por la correntada ocasionada por inundaciones.

De momento, se desconoce si las personas que estaban dentro del carro lograron salir ilesas.

Vea el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

