¡Vehículo volcado! Accidente deja un herido y provoca congestionamiento en zona 16

El tránsito se encuentra lento debido a que parte de la carretera está obstaculizada.
Un accidente de tránsito se registró este viernes 20 de febrero en la "vuelta a la montaña", carretera que conduce hacia Acatán, en la zona 16 capitalina.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, para auxiliar al tripulante del automóvil, quien presentaba algunas lesiones, ya que el vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para señalizar el área afectada y en donde se está obstaculizando el paso vehicular.
Este incidente ha provocado congestionamiento en el sector referido.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra atendiendo la emergencia en el lugar.