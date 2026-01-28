Vehículo cae a hondonada y deja tres heridos en ruta al Atlántico

Las víctimas fueron trasladas a la emergencia de un centro asistencial privado.
Un vehículo cayó en una hondonada en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
En el percance vial quedaron tres personas heridas, las cuales fueron rescatadas por los Bomberos Municipales Departamentales con ayuda de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.
Los socorristas indicaron que las víctimas resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo y posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial privado de Agua Caliente.
Se desconoce el motivo del percance vial, donde el vehículo quedó volcado y con serios daños materiales.