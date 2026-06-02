¡Arriesgan vidas! Captan a conductores que circulan contra la vía en zona 18 (video)

La imprudencia de varios conductores pudo ocasionar un trágico accidente vial.
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La mañana de este martes 2 de junio, fueron captados varios motoristas que circulaban contra la vía en el bulevar Los Olivos, en la zona 18 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa que dichos conductores optaron por pasarse a la vía contraria para evitarse el tránsito lento en el sector.
La imprudencia de estas personas puso en peligro sus vidas y la de los demás automovilistas que transitaban con normalidad.
Además, el asfalto se encontraba mojado por la lluvia que cayó minutos antes y esto pudo ser otro factor que provocara un accidente.