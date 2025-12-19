Versión Impresa
Vehículo colisiona contra vivienda al esquivar a peatón

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de diciembre de 2025, 14:07
El vehículo quedó atorado entre la estructura de la casa y un árbol. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los hechos ocurrieron este 19 de diciembre, en la zona 3 capitalina. 

Los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en la 23a. calle y 3a. avenida, de la zona 3 en la ciudad de Guatemala, tras haberse registrado un accidente vial.

Un vehículo de uso comercial que se conducía por la zona evitó atropellar a un peatón y seguido de eso perdió el control.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Esto provocó que el vehículo colisionará en una vivienda y quedará atorado en su fachada.

Los cuerpos de socorro le brindaron asistencia al piloto dado que sufrió algunos golpes, además de brindar asistencia a tres personas que resultaron con crisis nerviosa por el hecho.

