Vehículo colisiona contra vivienda al esquivar a peatón

Los hechos ocurrieron este 19 de diciembre, en la zona 3 capitalina.
Los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en la 23a. calle y 3a. avenida, de la zona 3 en la ciudad de Guatemala, tras haberse registrado un accidente vial.
Un vehículo de uso comercial que se conducía por la zona evitó atropellar a un peatón y seguido de eso perdió el control.
Esto provocó que el vehículo colisionará en una vivienda y quedará atorado en su fachada.
Los cuerpos de socorro le brindaron asistencia al piloto dado que sufrió algunos golpes, además de brindar asistencia a tres personas que resultaron con crisis nerviosa por el hecho.