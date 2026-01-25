VIDEO: Vehículo es consumido por las llamas en la zona 5 capitalina

-

En redes sociales usuarios compartieron el momento en el que al automotor era consumido por las llamas.

Un vehículo fue consumido por un incendio durante la madrugada de este domingo 25 de enero, en un hecho cuyas causas aún se desconocen, según reportes preliminares de las autoridades.

El siniestro ocurrió en la colonia Jardines de la Asunción, ubicada en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, donde vecinos alertaron sobre el fuego que se propagaba rápidamente.

De acuerdo con la información disponible, una cámara de seguridad captó el momento en que el automóvil es alcanzado por las llamas, registrando cómo el fuego avanzó hasta envolver por completo la estructura del vehículo.

Cámara capta incendio vehicular anoche en colonia Jardines de la Asunción, zona 5. pic.twitter.com/68F4m5DS15 — Vichoguate (@vichoguate) January 25, 2026

Varias unidades de bomberos se movilizaron al sector para atender la situación y evitar que el incendio se extendiera hacia viviendas u otros automotores cercanos.

Los socorristas lograron controlar el siniestro después de varios minutos de trabajo, aunque el automóvil ya había sufrido daños irreversibles.

El vehículo quedó totalmente destruido, mientras las autoridades mantienen bajo investigación el origen del incendio, sin que hasta el momento se reporten personas heridas por este incidente.