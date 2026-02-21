Vehículo arde en llamas en la zona 16 (video)

El incidente ocurrió en el Puente Las Monjitas.
OTRAS NOTICIAS: Esta será la procesión que recorrerá las calles de Mixco
Durante la mañana de este 21 de febrero, Amilcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informó de vehículo tipo agrícola que inició a incendiarse en el Puente Las Monjitas, ubicado en la zona 16, Ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales acudieron a controlar la emergencia, luego de que por razones desconocidas, el vehículo prendiera en llamas, el cual quedó consumido por el fuego.
No se reportaron heridos, pero existe congestión vehícular por el hecho.