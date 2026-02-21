Versión Impresa
Vehículo arde en llamas en la zona 16 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de febrero de 2026, 12:07
Cuerpos de socorro acuden al lugar a controlar el fuego. (Foto: captura de video)

El incidente ocurrió en el Puente Las Monjitas.

Durante la mañana de este 21 de febrero, Amilcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informó de vehículo tipo agrícola que inició a incendiarse en el Puente Las Monjitas, ubicado en la zona 16, Ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales acudieron a controlar la emergencia, luego de que por razones desconocidas, el vehículo prendiera en llamas, el cual quedó consumido por el fuego.

No se reportaron heridos, pero existe congestión vehícular por el hecho.

