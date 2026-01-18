Vehículo prende en llamas en Santa Lucía Milpas Altas (videos)

Varios videos han circulado en las redes sociales de cuando el vehículo prende en llamas.
Un incendio vehicular se registró la noche de este sábado 17 de enero frente a la estación de buses en Santa Lucia Milpas Altas en la ruta hacia San Lucas Sacatepéquez.
Por motivos que aún se desconocen, un vehículo prendió en llamas ante la mirada de los demás automovilistas.
En las redes sociales circula un video donde se logra observar el momento exacto en que se registra una explosión en el vehículo.
El tránsito se encuentra lento en el sector debido a este siniestro.