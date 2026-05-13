¡En llamas! Vehículo queda calcinado tras incendiarse en Ruta Nacional 14 (videos)

El incendio consumió por completo una camioneta agrícola en plena carretera.
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Un vehículo quedó calcinado la tarde de este martes 12 de mayo en el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, en cercanías del puente Las Lajas, en Alotenango, Sacatepéquez.
Por causas desconocidas, la camioneta agrícola prendió en llamas, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, quienes realizaron maniobras de control y extinción del fuego.
Luego de varios minutos, fueron sofocadas por completo las llamas, pero el vehículo fue consumido ocasionando pérdidas materiales.
En videos que circulan en redes sociales se observa cuando el incendio comenzaba hasta terminar dejando al vehículo calcinado sobre la cinta asfáltica.
Luego de este incidente vial, no se reportaron personas heridas.