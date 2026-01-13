Vehículo queda empotrado en barrera de concreto en Boca del Monte

Un percance vial se reportó en el kilómetro 11.5 en la conexión de la Avenida Hincapié y Boca del Monte, la mañana de este martes 13 de enero.

Se trata de un vehículo particular que por razones desconocidas perdió el control y terminó empotrado en una barrera de concreto.

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa se presentó al lugar e inició la coordinación para retirar el automóvil y regular el tránsito ya que podría impactar en el paso vehicular.

En las imágenes se observa que la mitad del vehículo quedó en el aire, destrozando una malla divisora.

Elementos de la PMT ya se encuentran en el área para brindar apoyo. (Foto: Redes Sociales)