Vehículo queda empotrado en barrera de concreto en Boca del Monte

El vehículo perdió el control y terminó sobre una barrera de concreto.
Un percance vial se reportó en el kilómetro 11.5 en la conexión de la Avenida Hincapié y Boca del Monte, la mañana de este martes 13 de enero.
Se trata de un vehículo particular que por razones desconocidas perdió el control y terminó empotrado en una barrera de concreto.
La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa se presentó al lugar e inició la coordinación para retirar el automóvil y regular el tránsito ya que podría impactar en el paso vehicular.
En las imágenes se observa que la mitad del vehículo quedó en el aire, destrozando una malla divisora.