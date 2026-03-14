¡Vehículo volcado! Accidente deja dos heridos en ruta Interamericana

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Las víctimas fueron trasladadas a un centros asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Un aparato accidente se reportó la tarde de este sábado 14 de marzo en el kilómetro 30 de la ruta Interamericana, en donde volcó una camioneta.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar de los hechos localizaron a dos personas heridas derivado del percance vial.

Se trataba de los tripulantes del vehículo involucrado, a quienes se les brindó atención prehospitalaria por parte de los socorristas.

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO



Kilómetro 30 Ruta Interamericana, se reporta un vehículo volcado.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de San Bartolomé Milpas Altas y Santiago Sacatepéquez asisten y brindan atención pre-hospitalaria a los tripulantes del… pic.twitter.com/vIoPemqcCE — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 14, 2026

Posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

El percance vial también ha generado tránsito lento en dicha ruta.