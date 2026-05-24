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Vehículo vuelca y deja un herido esta noche en zona 9

  • Por Geber Osorio
23 de mayo de 2026, 20:56
Ciudad de Guatemala
El automóvil sufrió serios daños materiales tras el percance vial. (Foto: Bomberos Municipales)

El automóvil sufrió serios daños materiales tras el percance vial. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir heridas de gravedad.

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Un aparatoso accidente de tránsito en donde un vehículo volcó se suscitó la noche de este sábado 23 de mayo, en la 6a. calle y 3a. avenida de la zona 9 capitalina.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia, en donde el conductor del automóvil había quedado atrapado en el interior del mismo, pero fue rescatado por los socorristas.

Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años quien aun no ha sido identificado y quien fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debido a la gravedad de las heridas.

De momento se desconoce lo que pudo haber provocado el percance vial.

El conductor había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil. (Foto: Bomberos Municipales)
El conductor había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil. (Foto: Bomberos Municipales)

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