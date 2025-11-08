Vehículo vuelca tras accidente de tránsito en zona 11 este sábado

Un fuerte accidente vial se registró este sábado en la 9a. avenida de la colonia Roosevelt, zona 11, donde una camioneta volcada obstruyó el paso vehicular que conduce hacia la calzada Roosevelt.
Un accidente de tránsito se registró este sábado 8 de noviembre sobre la 9a. avenida y 7a. calle de la colonia Roosevelt, en la zona 11 capitalina.
Debido al percance vial, un vehículo tipo camioneta de color rojo quedó volcado sobre la cinta asfáltica al impactar con otro automóvil.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar de los hechos, constataron que los tripulantes resultaron ilesos.
El tránsito se vio afectado momentáneamente, ya que ambos carriles de la vía que conduce hacia la calzada Roosevelt, quedaron obstruidos.
Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias y retirar el automotor del lugar.