Tras el receso de Semana Santa, los guatemaltecos retornan a la Ciudad

Tras el primer trimestre del año, la Semana Santa representa el primer descanso largo para los guatemaltecos.
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Los guatemaltecos vivieron este descanso con planes vacacionales, turísticos y religiosos tradicionales de la época, causando que se desplazarán a distintos lugares del territorio nacional.
Luego de haber iniciado el descanso, el próximo lunes 6 de abril se retornarnan las actividades cotidianas laborales y académicas. Y en las principales terminales de buses, se registran familias cargadas de equipaje, quienes retornan a la Ciudad de Guatemala.
El próximo descanso será el viernes 1 de mayo, en conmemoración al Día del Trabajo, que coincide con el fin de semana.