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Tras el receso de Semana Santa, los guatemaltecos retornan a la Ciudad

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de abril de 2026, 12:26
Largas colas de conductores se han formado para retornar a la ciudad desde la carretera de Palín, Escuintla. . (Foto:&nbsp;captura de video)

Largas colas de conductores se han formado para retornar a la ciudad desde la carretera de Palín, Escuintla. . (Foto: captura de video)

Tras el primer trimestre del año, la Semana Santa representa el primer descanso largo para los guatemaltecos.

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Los guatemaltecos vivieron este descanso con planes vacacionales, turísticos y religiosos tradicionales de la época, causando que se desplazarán a distintos lugares del territorio nacional. 

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Luego de haber iniciado el descanso, el próximo lunes 6 de abril se retornarnan las actividades cotidianas laborales y académicas. Y en las principales terminales de buses, se registran familias cargadas de equipaje, quienes retornan a la Ciudad de Guatemala. 

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

El próximo descanso será el viernes 1 de mayo, en conmemoración al Día del Trabajo, que coincide con el fin de semana.

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