Vehículos colisionan y uno de ellos termina volcado en ruta a San Lucas Sacatepéquez

La ruta quedó parcialmente bloqueada debido a los vehículos que sufrieron serios daños materiales.

Un accidente de tránsito se registró la noche de este sábado 17 de enero en el kilómetro 32 en la ruta que conduce de Santa Lucía Milpas Altas hacia San Lucas Sacatepéquez.

Por motivos que se desconocen dos vehículos livianos colisionaron y uno de ellos quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Según datos preliminares, no se reportaron heridos, solo los daños materiales.

#URGENTE: Cuerpos de socorro reportan fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 32 en la RN 10 ruta de Santa Lucía Milpas Altas hacia San Lucas Sacatepéquez, frente al ingreso a Villas de la Meseta. Solo reporte de heridos.#StarNews#InformaciónImprescindible pic.twitter.com/UfyRLkNrVR — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) January 18, 2026

El percance vial provocó la obstrucción parcial de la vía, generando complicaciones en el tránsito.

De momento se está a la espera de que los vehículos sean retirados, por lo que se le recomienda a los demás automovilistas que conduzcan con precaución.