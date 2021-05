Mueren 21 corredores en ultramaratón de China debido a mal clima (video)

La agencia de prensa oficial Xinhua y la cadena de televisión CCTV confirmaron la muerte de 21 personas que participaban en una ultramaratón de 100 kilómetros en China. Los restantes 151 corredores están a salvo.

La tragedia ocurrió cuando los corredores estaban a gran altitud, en el bosque de Piedra del río Amarillo, cerca de la ciudad de Baiyin, en la provincia de Gansu, al noroeste del país.

El alcalde de Baiyin, Zhang Xuchen, detalló este sábado que una parte accidentada del recorrido, entre los kilómetros 20 y 31, fue "repentinamente golpeada por condiciones meteorológicas catastróficas".

Granizo y fuertes vientos

"En poco tiempo, granizo y una lluvia helada cayeron repentinamente sobre esta zona, y hubo fuertes vientos. La temperatura ha bajado drásticamente", dijo Zhang.

Entre un clima muy frío, los rescatistas tratar de salvar a las víctimas. (Foto: AFP)

Entre las víctimas figuran dos veteranos nacionales del maratón, Liang Jing y Huang Guanjun, según la prensa local.

Liang ganó varios maratones en China durante los últimos años. Huang, que era sordomudo, ganó el maratón masculino para personas con discapacidad auditiva en los Juegos Paralímpicos nacionales de 2019, en Tianjin.

Ocho participantes más fueron atendidos en el hospital por heridas leves, informó Zhang. Xinhua afirmó anteriormente que algunos corredores sufrían hipotermia.

"Sentimiento de culpa"

Poco después de recibir llamadas de algunos participantes pidiendo ayuda, los organizadores del maratón enviaron un equipo de rescate que logró salvar a 18 corredores, añadió el alcalde de la localidad.

"Como organizadores del evento, sentimos un inmenso sentimiento de culpa, expresamos nuestras profundas condolencias a las familias de las víctimas y a los corredores heridos", declaró Zhang.

Se trataba de la cuarta edición de esta carrera, organizada por el gobierno de la ciudad de Baiyin y la Asociación China de Atletismo.

"Este es un incidente de seguridad pública causado por cambios bruscos del tiempo", declaró y añadió que las autoridades provinciales investigarían a fondo sobre las causas.

Más de 700 socorristas se movilizaron para buscar a los desaparecidos.

21 people were confirmed dead in a mountain marathon race in Baiyin, NW China's Gansu Province after hails, freezing rain and gales hit the area on Saturday. Local authorities organized an investigation team to probe the accident. pic.twitter.com/XtaxM9hbVX — People's Daily, China (@PDChina) May 23, 2021

"Frío insoportable"

Imágenes de los medios locales mostraban a los equipos de rescate con linternas frontales escalando el terreno rocoso por la noche. Los corredores del ultramaratón estaban envueltos en mantas de emergencia.

"Todo mi cuerpo estaba empapado, incluidos los zapatos y calcetines. No podía mantenerme erguido por el viento, tenía mucho miedo de que me llevara el viento. El frío era cada vez más insoportable", declaró un sobreviviente a la prensa local. "Al bajar de la montaña, ya sentía síntomas de hipotermia", expresó.

La temperatura siguió cayendo por la noche, lo que dificultó aún más las tareas de rescate y la búsqueda de los desaparecidos, según Xinhua.