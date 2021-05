Fuerte vendaval hace girar un avión en aeropuerto de China (video)

En la localidad de Jiansu, China, un impresionante vendaval fue capaz de mover un avión estacionado en la pista de aterrizaje del aeropuerto.

___

___

Un video publicado por el diario People's Daily China, muestra el momento en que un fuerte vendaval pudo hacer girar 180 grados un avión estacionado en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Nantong, en Jiansu, China.

Jiansu, una localidad del país asiático está experimentando un clima extremo. Se ha reportado la caída de granizo, incluso del tamaño de un huevo, que ha causado destrozos en las ciudades, mientras el huracán arrasó las calles.

E China's Jiangsu is experiencing extreme weather, as egg-sized hailstones smash the cities and hurricane sweeps across the streets. Video shows the strong wind even turned a parked airplane 180 degrees. pic.twitter.com/ZxZWMiYfAF — People's Daily, China (@PDChina) April 30, 2021

Durante esa jornada, fuertes vientos de hasta 151 kilómetros por hora azotaron la región, dejando 11 muertos y 102 heridos en la ciudad.

Aunque se desconocen más detalles del desastre, las imágenes del avión que sucumbe a la fuerza del viento se viralizaron.