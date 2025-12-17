Tránsito lento en la ciudad por inicio de actividad comercial este miércoles

La ciudad de Guatemala presenta alta carga vehicular debido a las compras de fin de año y la lluvia que se registra en algunos sectores.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que este miércoles estarán abiertos varios centros comerciales y almacenes hasta la medianoche en la ciudad de Guatemala.
Esto debido al inicio de la actividad comercial por las compras de fin de año de los ciudadanos guatemaltecos, lo que está provocando una alta carga vehicular, según indicaron las autoridades.
La avenida Bolívar está presentando complicaciones desde la 32 calle hacia el área de El Trébol, señaló Montejo.
Asimismo, agregó que en la calzada Raúl Aguilar Batres a partir de la 13 calle también hay mucha carga vehicular hacia El Trébol.
Otras de las rutas con demasiado tránsito es el bulevar Liberación desde el puente Tecun Umán.
Las autoridades de tránsito le solicita a los conductores mantener la calma y manejar con precaución para evitar accidentes.