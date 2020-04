Vendedores informales de la Plaza de la Constitución piden ayuda

Ninguno de los diez programas que impulsa el Gobierno les ha llegado, aseguran vendedores informales que se encuentran en la Plaza de la Constitución. Ante ello optaron por tomar banderas blancas y pedir ayuda.

En su mayoría son mujeres, algunas madres solteras, quienes afirman que se dedican a la venta de diferentes artículos frente al Palacio, pero ante la falta de personas en las calles, no han logrado vender sus productos.

"No estamos pidiendo limosna, todas aquí trabajamos, estamos acostumbradas a ganar nuestro sustento diario, pero lastimosamente ahora no hay quién nos compre. Lo único que queremos que poder comer y pagar el alquiler y nuestros servicios", afirmó una de las mujeres, quien pidió no revelar su nombre.

Otra aseguró que a su colonia llegaron personas del Gobierno a dejar cajas de alimentos, pero no les entregaron a todas las personas. Incluso, varias se quejaron de que los artículo alimenticios fueron entregados en "casas de dos niveles".

"Sólo a los que tienen dinero les están dando. Nosotros no tenemos ni luz, porque ya no pudimos pagarla. El recibo está a nombre del dueño ¿qué vamos a hacer nosotras que no tenemos nada?", lamentó.

Una de las entrevistadas aseguró que se dedica a la venta de maicillo para alimentar a las palomas, pero nadie está comprando. "He regresado con 3 quetzales a mi casa, conmigo vive un sobrino y mi hijo, los dos son adolescentes ¿Qué les voy a dar de comer?", cuestionó con mucha tristeza.

Banderas blancas

El uso de banderas blancas para pedir ayuda se ha incrementado. Se desconoce cómo inició la tendencia, pero cada vez se incrementan las personas que están en las carreteras pidiendo ayuda, debido a que muchos se han visto afectados económicamente por las restricciones establecidas para contener el Covid-19.

"Ayuda con lo que puedas... somos del Albergue Dios te Bendiga", se lee en letreros de personas que se colocaron en el kilómetro 22 de Villa Nueva, ruta que conduce hacia el Pacífico.

En el kilómetro 22 de Villa Nueva, ruta que conduce hacia El Pacífico, varias personas piden ayuda, utilizando banderas blancas. (Foto: Luis Barrios/Soy502)

Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que han impulsado diez programas y no sólo abarca a las personas que tienen luz o que son vendedores informales. Los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social tienen programas de alimentos también y se están entregando.

"Ayer (domingo) se hizo un recorrido buscando esas banderas blancas y se les brindó apoyo, pero vemos muchas personas hoy (lunes) con esas banderas blancas, a pesar de que ya se les brindó apoyo", condenó.