Venezuela, Guatemala y México: la red de narcotráfico de Maduro, según EE. UU.

Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló cómo operaba Maduro.

Nicolás Maduro está acusado junto a su esposa, su hijo y tres personas más de varios cargos. Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Estados Unidos denuncia a Maduro por asociarse con "algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo", con el fin de permitir el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses alegan que poderosas y violentas organizaciones de tráfico de drogas, como el cártel de Sinaloa y la pandilla Tren de Aragua, trabajaron directamente con el gobierno venezolano y luego enviaron ganancias a altos funcionarios que los ayudaron y protegieron a cambio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un documento en donde detalla cómo Nicolás Maduro operaba para el narcotráfico, utilizando a Guatemala y a México como "canales" para enviar la droga.

Según el citado documento, varios funcionarios venezolanos, incluyendo a Nicolás Maduro Moros y allegados, estaban asociados con narcotraficantes y grupos narcoterroristas.

Para "operar" enviaban cocaína procesada utilizando puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Esto se hacía desde Venezuela hacia Estados Unidos.

"Los cargamentos marítimos eran enviados hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores", afirma el escrito.

Mientras que los envíos aéreos a menudo se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas. También desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos.

Políticos involucrados

El citado documento asegura que los puntos de transbordo también se basaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban.

Esto confirmaría que los políticos involucrados utilizaban esos mismos pagos para mantener y aumentar su poder político.

Este es el documento: