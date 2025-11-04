Así está el ambiente para la compra de boletos para ver jugar a Guatemala (video)

La venta de boletos para los partidos decisivos de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias Mundial 2026 ha provocado largas filas históricas en la capital.
Tras la venta de los primeros boletos desde las primeras horas de este martes 4 de noviembre aún se observan largas filas de aficionados que esperan adquirir su entrada para los partidos más importantes de esta temporada; los juegos que definirán si Guatemala clasifica al Mundial 2026.
Desde la madrugada del 31 de octubre, cientos de aficionados comenzaron a reunirse frente a las agencias bancarias autorizadas en las zonas 9 y 15 de la capital, con el propósito de asegurar su entrada a los últimos partidos de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias hacia el Mundial 2026.
La venta oficial de boletos inició este martes 4 de noviembre, con una alta afluencia de público que aguardó durante varios días para ser parte de esta fase decisiva. En la agencia de la zona 15, grupos de seguidores permanecieron acampando más de 72 horas antes de la apertura de taquilla.
Durante la espera, compartieron alimentos y tiempo en comunidad, generando un ambiente ordenado, acompañado de expectativa por los encuentros que definirán el futuro de la selección nacional.
La emoción también se hizo presente en la agencia bancaria de la zona 9, donde desde tempranas horas se formaron extensas filas. Aficionados vestidos con los colores azul y blanco aguardaron pacientemente su turno para adquirir boletos.
Entre los primeros compradores estuvo Joel Moreno, proveniente de Escuintla, quien viajó a la capital para asegurar su ingreso al estadio.
El ambiente en ambas sedes se mantiene organizado y marcado por la emoción colectiva de quienes ya tienen su entrada y de quienes continúan esperando obtenerla.
Las próximas jornadas de la eliminatoria representan una oportunidad clave para Guatemala en su camino hacia la clasificación al Mundial 2026.
Guatemala se enfrentará a Panamá el 13 de noviembre, mientras que ante Surinam jugará el 18 del mismo mes.