Sale a luz el video donde Verónica Castro contó a Alejandra Guzmán cómo la tocó Enrique Guzmán

En las redes sociales circula una entrevista que Veronica Castro le hiciera a Alejandra Guzmán en la que le comenta que su papá de nuevo la tocó, los internautas muestran su molestia e indignación.

Luego de la polémica que surgió por las declaraciones de Frida Sofía en relación a que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella, han salido a la luz una entrevista posterior que Veronica Castro le hiciera a Alejandra Guzmán y donde le cuenta que su papá de nuevo se propasó con ella.

En la conversación, Castro le contó Alejandra que había tenido recientemente una entrevista con su padre, Enrique.

"Estuvimos con tu padre la semana pasada y tuvimos un tremendo programa", dijo Verónica.

"¿Y ahora no te tocó nada?", le respondió a Alejandra.

"Sí, ¡me tocó!", respondió la mamá de Cristian Castro.

"¡Qué raro!", dijo Alejandra entre risas.

Así le contó la historia de cómo se propasó con ella:

"Salgo con una armadura en la cintura y digo: 'ahora no me va a tocar la tocada' y cuando me abraza ¡me agarra por detrás!", respondió Verónica. "¡Ay tu padre!", cerró.

Al video le agregaron emoticones de enojo y comentarios de indignación.

Los simpatizantes de Frida Sofía la siguen alentando a que continúe con su acusación hacia el roquero hasta que se haga justicia.

