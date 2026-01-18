AMSA informó que en 2025 ingresaron 619 mil toneladas de desechos al vertedero

-

Durante 2025, el vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) recibió 619 mil 100 toneladas de residuos. La institución aplicó procesos de compactación, cobertura y distribución para prevenir impactos ambientales.

LEE TAMBIÉN: Así funcionan los 46 carriles reversibles habilitados en la ciudad

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) informó que durante 2025 ingresaron 619 mil 100 toneladas de residuos y desechos sólidos al vertedero autorizado que administra la institución.

De acuerdo con AMSA, el manejo y tratamiento de estos desechos se llevó a cabo bajo criterios técnicos especializados.

Autoridades supervisan el tratamiento adecuado de los residuos sólidos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Entre las acciones implementadas destacan los procesos de distribución, compactación y cobertura con material inerte, medidas que buscan prevenir impactos socioambientales como incendios, malos olores, proliferación de vectores y contaminación visual en el área del vertedero.

Estas labores, coordinadas por la Dirección Ejecutiva de AMSA, forman parte de la estrategia institucional para fortalecer una gestión ambiental responsable y contribuir a la protección de la cuenca y del lago de Amatitlán.

Programas ambientales complementan el manejo de desechos sólidos. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Programas

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso con el cuidado del ambiente mediante la ejecución de programas de reforestación en zonas colindantes, así como el desarrollo de charlas dirigidas a municipalidades para promover el manejo adecuado de los desechos sólidos y el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental en los territorios que integran la cuenca.

Con estas acciones, AMSA busca mitigar los efectos de la acumulación de residuos y avanzar hacia un modelo sostenible de gestión ambiental en la región.

Reforestación de áreas colindantes forma parte del compromiso ambiental. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La estrategia de AMSA combina control técnico de los residuos y reforestación, garantizando no solo la operación eficiente del vertedero, sino también la preservación del entorno, la prevención de riesgos y la sostenibilidad, al tiempo que fortalece la educación ambiental entre la población local.