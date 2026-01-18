AMSA informó que en 2025 ingresaron 619 mil toneladas de desechos al vertedero

Durante 2025, el vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) recibió 619 mil 100 toneladas de residuos. La institución aplicó procesos de compactación, cobertura y distribución para prevenir impactos ambientales.
La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) informó que durante 2025 ingresaron 619 mil 100 toneladas de residuos y desechos sólidos al vertedero autorizado que administra la institución.
De acuerdo con AMSA, el manejo y tratamiento de estos desechos se llevó a cabo bajo criterios técnicos especializados.
Entre las acciones implementadas destacan los procesos de distribución, compactación y cobertura con material inerte, medidas que buscan prevenir impactos socioambientales como incendios, malos olores, proliferación de vectores y contaminación visual en el área del vertedero.
Estas labores, coordinadas por la Dirección Ejecutiva de AMSA, forman parte de la estrategia institucional para fortalecer una gestión ambiental responsable y contribuir a la protección de la cuenca y del lago de Amatitlán.
Programas
Asimismo, la entidad reiteró su compromiso con el cuidado del ambiente mediante la ejecución de programas de reforestación en zonas colindantes, así como el desarrollo de charlas dirigidas a municipalidades para promover el manejo adecuado de los desechos sólidos y el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental en los territorios que integran la cuenca.
Con estas acciones, AMSA busca mitigar los efectos de la acumulación de residuos y avanzar hacia un modelo sostenible de gestión ambiental en la región.
La estrategia de AMSA combina control técnico de los residuos y reforestación, garantizando no solo la operación eficiente del vertedero, sino también la preservación del entorno, la prevención de riesgos y la sostenibilidad, al tiempo que fortalece la educación ambiental entre la población local.