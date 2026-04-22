Tensión en el Congreso: veteranos militares encierran a diputados

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Veteranos y expatrulleron mantienen bloqueado el paso frente al Congreso para exigir la aprobación de reformas a su ley.

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La jornada de este martes 21 de abril en los alrededores del Congreso estuvo marcada por un ambiente de alta tensión, luego de que veteranos militares y expatrulleros se concentraran y bloquearan los accesos al Legislativo.

Los manifestantes advierten que podrían ampliar las protestas para exigir la aprobación de reformas a su ley. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

En el lugar se observa un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades antimotines, quienes se mantienen resguardando las entradas del Congreso formando un cordón de seguridad frente a los manifestantes quienes expresan "No dejen salir a nadie".

"No dejen salir a nadie" expresan los veteranos a los agentes de seguridad. pic.twitter.com/8GIxRyYj6t — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 22, 2026

Durante la concentración se registró un momento tenso cuando trabajadores del Congreso se encontraban en las cercanías del edificio. Según reportes, algunos de ellos fueron encarados y empujados por los manifestantes.

Durante la concentración se registró un momento tenso cuando trabajadores del Congreso se encontraban en las cercanías del edificio. Según reportes, algunos de ellos fueron encarados y empujados por los manifestantes. pic.twitter.com/Ogm399fKcJ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 22, 2026

La presencia policial se mantiene mientras los veteranos continúan exigiendo que sus demandas sean conocidas y aprobadas por el pleno, en medio de advertencias de endurecer las medidas de presión con paro nacional.

Veteranos y expatrulleros expresan a los agentes de seguridad que no permita la salida de nadie del Congreso. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Manifestación

Los manifestantes exigen que se conozca y apruebe en tercer debate la iniciativa 6416, que plantea reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Advierten que, si no hay avances, podrían intensificar las medidas con cierres en puertos, aduanas e incluso el aeropuerto.

Veteranos militares y expatrulleros mantienen bloqueado el paso las salidas Congreso. Los manifestantes exigen que se conozca y apruebe en tercer debate la iniciativa 6416, que plantea reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

: Estuardo Paredes pic.twitter.com/46oVK5MPyX — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 21, 2026

Mientras tanto, dentro del pleno, durante la sesión, se desarrollaba el primer debate de otro proyecto cuando el diputado Byron Tejeda solicitó una moción privilegiada. Su solicitud era para modificar el orden del día para que la iniciativa relacionada con los veteranos militares fuera conocida de inmediato en su tercer debate, por artículos y redacción final.

El legislador argumentó que esta propuesta ha sido incluida en agenda en varias ocasiones sin llegar a discutirse, pese a la urgencia del tema y a la presencia de los exmilitares que llegaron desde distintos puntos del país para exigir su aprobación. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

De no tomar en cuenta su petición, los veteranos advierten paro nacional. pic.twitter.com/lUiyyZHOdP — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 21, 2026

Según explicó, la iniciativa contempla ampliar por 24 meses el plazo de acceso a los beneficios para veteranos, incluir a grupos que han quedado fuera por problemas administrativos y brindar apoyo a viudas y personas en el extranjero. También propone que las capacitaciones vuelvan a ser virtuales, tomando en cuenta que muchos beneficiarios son adultos mayores y enfrentan dificultades para movilizarse.

Advierten que, si no hay avances, podrían intensificar las medidas con cierres en puertos, aduanas e incluso el aeropuerto. pic.twitter.com/Gluue1zClR — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 21, 2026

Además, señaló que existe un atraso significativo en los pagos para miles de veteranos, quienes dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación y medicinas.

Tejeda recordó que se requieren al menos 81 votos para aprobar la iniciativa y apeló a la responsabilidad del pleno ante la situación de este sector. No obstante, la sesión fue levantada por falta de quórum de la Junta Directiva, lo que impidió continuar con la discusión y posibles avances en ambas iniciativas.