Veteranos destruyen equipo de periodista de Nuestro Diario

Los veteranos del Ejército quemaron varios vehículos en el Congreso y emprendieron contra periodistas que cubrían el incidente.

Con palos y machetes, veteranos del Ejército amenazaron a trabajadores del Congreso, trabajadores de empresas privadas y a periodistas que cubrían el incidente.

Uno de los afectados fue David Sanchinelli a quien le arrebataron y quebraron su equipo fotográfico, el cual es personal y lo presta para su servicio periodístico en Nuestro Diario.

Momento en que David Sanchinelli se retira de la ambulancia de los Bomberos Voluntarios. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según Sanchinelli, se acercó a la manifestación para realizar la cobertura por la 8a. Avenida, hacia el Congreso y uno de los manifestantes pidió que lo dejaran pasar por megáfono.

"Yo me había ahogado unos minutos antes con gas lacrimógeno, algunos de los manifestantes me ayudaron y ellos mismos pidieron que me dejaran pasar", narró.

AGREDEN A LA PRENSA | Varios reporteros y nuestro periodista, David Sanchinelli, fue agredido este día mientras cubría los disturbios en el Congreso.



Su equipo fotográfico fue destruido. Gracias quienes le brindaron su apoyo.



Solidaridad con David SAnchinelli. #NuestroDiario pic.twitter.com/IEwoHnnCs7 — Nuestro Diario (@NuestroDiario) October 20, 2021

Pero al llegar frente al portón del Palacio Legislativo otro grupo lo atacaron y comenzaron a tratar de quitarle su arnés. Lograron tomar la cámara y con machete rompieron la cuerda. Esta cayó y los manifestantes la comenzaron a dañar con palos hasta destruirla.

"Luego de ello me pegaron en la cabeza y un puñetazo en la nariz. Cuando me agaché, me pegaron con palos en la espalda. Logré salir hasta llegar a los bomberos, quienes me pusieron dos puntos en una de las heridas", detalló.

Además, aseguró sentirse impotente, pues el equipo que utiliza es propio y le sirve para mantener a su familia. "Eran muchos y estaban armados, yo no podía hacer nada", dijo con enojo.

La denuncia sobre el ataque será interpuesta ante el Ministerio Público (MP) para que se inicien las averiguaciones correspondientes.