¡Momentos de pánico! Las imágenes posteriores al ataque contra Trump (video)

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Un ambiente de caos y pánico vivieron los asistentes al evento luego de iniciarse un ataque armado.

Durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril, en donde asistiría el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y otros funcionarios políticos, se desató una escena de pánico cuando un hombre inició a disparar.

| El momento en el que el Secretario de Estado, Marco Rubio, se agacha durante la cena de corresponsales para luego ser evacuado. pic.twitter.com/OVAWnKiNQs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

El ataque armado lo originó un hombre de 31 años que fue arrestado luego de haber herido de gravedad a un agente federal, al irrumpir en el evento que se desarrollaba en el hotel Hilton de Washington D. C.

| URGENTE: CNN: El sospechoso ensambló un arma "larga" en un área con monitoreo ligero cerca de la entrada del nivel de la terraza, según un testigo voluntario.



-La sala tenía carritos de bar almacenados y "sin seguridad" en ese momento.



-La testigo Helen Mabus dijo que el… pic.twitter.com/SaGZujAcGj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Trump junto a su esposa, Melania Trump, estaban en medio de una conversación en la mesa principal del evento, cuando se escucharon los disparos e inmediatamente agentes de seguridad los cubrieron y escoltaron para evacuarlo de las instalaciones.

En este hecho no resultó herido el mandatario ni ningún funcionario.

Chaos at #WHCD as secret service pulls cabinet officials out of the Hilton ballroom and swarms stage where VP, POTUS out. We have just been informed that program will resume momentarily. pic.twitter.com/TmLQ9rvEVU — Sara Fischer (@sarafischer) April 26, 2026

Sin embargo, los asistentes se lanzaron debajo de las mesas para protegerse de los disparos que se escuchaban fuera del salón principal.

Varias personas salieron corriendo del lugar, algunas sin calzado, mientras otras fueron evacuadas entre momentos de tensión y llanto.

Los invitados a este evento se escondieron tras los disparos. (Foto: RRSS)

(Foto: RRSS)

| AHORA: Nuevas imágenes muestran a las fuerzas del orden y tropas de la Guardia Nacional corriendo hacia el Washington Hilton con las armas desenfundadas. pic.twitter.com/AwENxUb3il — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

En las afueras y al interior del hotel agentes policiacos realizaron una inspección validando la seguridad del perímetro.

Tras el hecho, se confirmo el arresto del responsable del tiroteo identificado como Cole Tomas Allen.