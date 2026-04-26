¡Momentos de pánico! Las imágenes posteriores al ataque contra Trump (video)

Un ambiente de caos y pánico vivieron los asistentes al evento luego de iniciarse un ataque armado.
EN CONTEXTO: Revelan cómo fue el arresto del atacante de la cena donde estaba Donald Trump (video)
Durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril, en donde asistiría el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y otros funcionarios políticos, se desató una escena de pánico cuando un hombre inició a disparar.
El ataque armado lo originó un hombre de 31 años que fue arrestado luego de haber herido de gravedad a un agente federal, al irrumpir en el evento que se desarrollaba en el hotel Hilton de Washington D. C.
Trump junto a su esposa, Melania Trump, estaban en medio de una conversación en la mesa principal del evento, cuando se escucharon los disparos e inmediatamente agentes de seguridad los cubrieron y escoltaron para evacuarlo de las instalaciones.
En este hecho no resultó herido el mandatario ni ningún funcionario.
Sin embargo, los asistentes se lanzaron debajo de las mesas para protegerse de los disparos que se escuchaban fuera del salón principal.
Varias personas salieron corriendo del lugar, algunas sin calzado, mientras otras fueron evacuadas entre momentos de tensión y llanto.
En las afueras y al interior del hotel agentes policiacos realizaron una inspección validando la seguridad del perímetro.
Tras el hecho, se confirmo el arresto del responsable del tiroteo identificado como Cole Tomas Allen.