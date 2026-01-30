La vez que Catherine O'Hara recreó grito de "Mi pobre angelito"

Durante la pandemia, Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, una madre despistada, en "Mi pobre angelito" y "Solo en casa 2: Perdido en Nueva York", decidió recrear uno de los momentos más divertidos de la secuela.
La actriz ganadora del premio Emmy hizo en en 2020 un regalo anticipado a sus fans en su cuenta de Tik Tok, haciendo la escena donde olvida a su hijo y grita "Kevin". Así fue como abrió su cuenta en la famosa red social.
El momento volvió a ser viral tras su muerte y muchos lamentan la partida de una gran comediante.
La famosa había sido nominada a un Globo de Oro este 2026 como "Mejor Actuación de Reparto" por su trabajo en la serie "The Studio", de Apple+, su ausencia llamó la atención.
TMZ anunció su fallecimiento este viernes 30 de enero de 2026, aunque se desconoce la causa se dice que los bomberos acudieron a una emergencia en su casa y fue trasladada al hospital.
