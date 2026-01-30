Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La vez que Catherine O'Hara recreó grito de "Mi pobre angelito"

  • Por Selene Mejía
30 de enero de 2026, 17:16
Catherine O'Hara volvió a lograr esta escena previo a su muerte. (Foto: 20th Century Fox)

Catherine O'Hara volvió a lograr esta escena previo a su muerte. (Foto: 20th Century Fox)

Durante la pandemia, Catherine O'Hara, quien interpretó a Kate McCallister, una madre despistada, en "Mi pobre angelito" y  "Solo en casa 2: Perdido en Nueva York", decidió recrear uno de los momentos más divertidos de la secuela. 

OTRAS NOTICIAS: "Mi pobre angelito": el emotivo mensaje de "Kevin" a su madre fallecida recientemente

La actriz ganadora del premio Emmy hizo en en 2020 un regalo anticipado a sus fans en su cuenta de Tik Tok, haciendo la escena donde olvida a su hijo y grita "Kevin". Así fue como abrió su cuenta en la famosa red social. 

ohara recrea escena mi pobre angelito 1

El momento volvió a ser viral tras su muerte y muchos lamentan la partida de una gran comediante. 

La famosa había sido nominada a un Globo de Oro este 2026 como "Mejor Actuación de Reparto" por su trabajo en la serie "The Studio", de Apple+, su ausencia llamó la atención.

TMZ anunció su fallecimiento este viernes 30 de enero de 2026, aunque se desconoce la causa se dice que los bomberos acudieron a una emergencia en su casa y fue trasladada al hospital. 

MIRA: 

@ohara__xo #foryou ♬ original sound - Catherine O'Hara


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar