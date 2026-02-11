"Vi mi vida pasar y pensé en mi hija", dice uno de los accidentados en zona 13

-

Uno de los conductores que se vio afectado por un camión sin frenos narró la manera en que vivió el accidente en la avenida Hincapié.

Diego es uno de los conductores que se encontraba detenido en el semáforo de la avenida Hincapié y 28 calle de la zona 13 capitalina, cuando un camión sin frenos impactó con varios vehículos y terminó empotrándose en un inmueble.

En ese momento, varios vehículos se encontraban esperando a que el semáforo cambiara a luz verde para poder continuar su marcha, pero no esperaban que un camión de volteo con carga les impactara en la parte de atrás.

"Yo tenía aproximadamente un minuto de haber rebasado al camión y estaba parado en el semáforo", dijo Diego en una entrevista realizada por el medio televisivo Noti7, tras el múltiple accidente.

También, narró: "solo vi cómo venía desde atrás y en ese momento vi mi vida pasar y dije «aquí me muero», pero Dios es tan lindo que tiene un propósito y aquí estoy vivo".

El camión de volteo terminó empotrado en una vivienda, dejando a un fallecido y seis heridos. (Foto: Bomberos Voluntarios)

"Vivo de milagro"

"Durante el accidente pensé en mi hija que tiene 10 años y que si me pasaba algo... quién la iría a traer al colegio", agregó Diego con la voz entrecortada.

Este conductor se transportaba en un picop, el cual tras ser impactado por el camión comenzó a dar vueltas, "iba como un trompo y un muchacho que llevaba en la palangana está vivo de milagro", comentó Diego,

Asimismo, aprovechó para hacer la solicitud de que "deberían de regular este tipo de camiones, porque estuve cerca de no poder relatar esto", señaló.

"Estoy bien, solo tuve un golpe leve en la cabeza, porque venía rebotando dentro del picop luego de que el camión me impactara casi a 90 km/h", puntualizó Diego.

Las víctimas

Un motorista falleció luego de que el camión lo arrollara y su cuerpo quedara tendido sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Municipales informaron que atendieron y trasladaron a un centro asistencial a dos personas que resultaron heridas tras el percance vial.

Mientras, los Bomberos Voluntarios trasladaron a otras cuatro personas con heridas de consideración, víctimas de este múltiple accidente de tránsito.

Dos de las víctimas son mujeres, una de ellas es menor de edad y se encontraban en el interior de la vivienda dañada, en donde se ubica una tortillería.

Camión de volteo quedo empotrado en una vivienda la cuál quedó con daño estructural, se utilizó equipo inalámbrico de extricación vehicular, ya que el piloto del camión quedó entre los hierros retorcidos. Fue liberado, estabilizado y llevado a hospital. pic.twitter.com/BdsSMBVmLq — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 10, 2026

