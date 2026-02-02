¿Viajarás a Roma? Ahora tendrás que pagar para ingresar a la Fontana de Trevi

-

La "Fontana de Trevi", en Roma, empezó este lunes a cobrar el acceso a los turistas convirtiéndose en el más reciente monumento famoso que busca recaudar fondos y combatir el exceso de visitantes.

La gente posó bajo el sol frente a la obra maestra barroca tras pagar la tarifa de dos euros (1,68 dólares) para acceder a la fuente que en estos tiempos de turismo masivo convoca multitudes.

"¡Dime que no vale dos euros! ¡Vale miles, si no millones, es hermosa!", dijo a la AFP la turista polaca Agata Harezlak, de 41 años.

El monumento es ícono de Roma. (Foto: AFP)

El lugar de la escena más famosa de la película "La Dolce Vita" de Federico Fellini, cuando la actriz Anita Ekberg se da un baño, encabeza la lista de muchos visitantes en la Ciudad Eterna.

El británico Phillip Willis, con pantalones cortos y camiseta a pesar del frío, dijo estar encantado de conseguir "una foto decente de mí mismo sin ser bombardeado por un montón de otra gente".

Gran parte de la plaza sigue abierta al público y muchos prefirieron tomar fotos desde allí en lugar de pagar por una mejor vista.

La alcaldía estima que esta entrada podría recaudar al menos seis millones de euros al año, según el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato.

Los ingresos se destinarán en parte a pagar a los 25 auxiliares con chalecos azules contratados para atender la taquilla y guiar a la gente a través de la zona cercada en lo alto de las escalinatas y hasta la fuente.

Foto: Get Your Tour Guide.

Los fondos recaudados también permitirían el acceso gratuito de los residentes de Roma a una serie de museos de la capital italiana, dijo.

François Tricot, un belga de 35 años, dijo estar "encantado de pagar" para tener espacio para sacar la foto perfecta de su pareja, que lucía un anillo de compromiso recién estrenado.

La pareja se echó a reír cuando luego arrojaron monedas al agua, lo que tradicionalmente garantiza su regreso algún día a Roma.

Pedir un deseo y lanzar una moneda a la fuente del siglo XVIII es tan popular que las autoridades recogen miles de euros a la semana para donarlos a la organización benéfica Caritas.

El turista albanés David Lyucia dijo que estaba "bien para los turistas", pero que "no es correcto que los italianos tengan que pagar", mientras que la argentina Vittoria Calabria opinó que "debería ser gratis" para todos.

Pero el responsable de Turismo de Roma, Onorato, desestimó las quejas y sostuvo que "si la Fontana di Trevi hubiera estado en Nueva York, habrían pedido 100 euros, no dos".