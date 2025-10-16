Viceministros de Gobernación acuden al Palacio Nacional de Cultura

-

Autoridades confirman que los funcionarios siguen en sus cargos.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, los viceministros de Gobernación, Felipe Sánchez González, Mayda Alejandra De León Wantland y William Cameros, acudieron al Palacio Nacional de la Cultura.

La llegada de los funcionarios al Palacio se registró horas después de que el presidente Bernardo Arévalo aceptara la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y los viceministros de la misma cartera, José Portillo y Claudia Palencia.

Soy502 consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) para confirmar si los viceministros sostuvieron una reunión con el mandatario.

Los viceministros de Gobernación Felipe Sánchez González, Mayda Alejandra De León Wantland y William Cameros acudieron al Palacio Nacional de la Cultura.



Asimismo, se solicitó información sobre si los funcionarios presentaron su renuncia o si serán removidos de sus cargos.

Hasta el momento, la SCSP confirmó que los viceministros siguen en su cargo, pero no contestó, si sostuvieron una reunión con el mandatario.

Posteriormente, la Secretaría informó que el gobernante se dedicará mañana "a atender asuntos de seguridad, especialmente, la selección de quienes conformarán la nueva cúpula del Ministerio de Gobernación".

¿Cuáles son sus cargos?

Felipe Sánchez González se desempeña como Segundo Viceministro Administrativo, Mayda Alejandra De León Wantland funge como Tercera Viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, mientras que William Cameros es el Cuarto Viceministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Debido a que el mandatario aceptó la renuncia del ministro y dos viceministros, la titularidad de la cartera de Seguridad se encuentra vacante.

Según el artículo 22 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en caso de ausencia del ministro, este será sustituido por el viceministro con mayor antigüedad en el cargo o, en su defecto, por el viceministro con la segunda mayor antigüedad.