Vicente Fernández Jr. arremete contra quienes difunden noticias falsas sobre su padre

Vicente Fernández Jr. se enfureció al ser cuestionado sobre los rumores que circulan en torno a la salud de su padre.

Vicente Fernández Jr, fue acaparado por la prensa mexicana, luego de que fuera a visitar a su padre, Vicente Fernández.

El segundo hijo del intérprete de "Estos Celos", es muy activo en redes y ha compartido diferentes reportes de la salud de su padre, pero en esa ocasión fue abordado para que aclarara algunas dudas.

Tras ser cuestionado sobre una publicación que realizó la revista Tv Notas, en donde dieron a conocer que aparentemente su padre estaba atravesando un estado crítico, Vicente Jr, se molestó.

"No hagan caso de pendej*das, confíen en lo que digan los doctores. Y muchas gracias, pero se me pasa mi hora de entrar", respondió molesto.

"Esa publicación es mentira porque están viendo ustedes a los doctores, quienes han sido responsables por los diversos partes médicos difundidos entre la prensa de espectáculo", reveló en una entrevista para Venga la Alegría.

Aunque él se refirió a que necesitaba entrar a la visita los periodistas continuaron insistiendo y uno de ellos le preguntó sobre la cancelación de la boda de su sobrino.

Al parecer la pregunta no fue muy bien tomada por el hombre de 57 años, quien respondió que la salud es primero, haciendo referencia a que están preocupados por el "Charro de Huentitán".

“¡Yo no sé! ¿Qué puedes opinar tú? Bueno, ¿qué es lo que importa? Por supuesto que la salud. Entonces no hagan preguntas estúpidas. Sé que están trabajando, y con el respeto que merece su trabajo ¿qué puedes esperar que yo piense de que se cancela un evento? ¿Qué es más importante? Por favor no hagan preguntas que no vienen al caso”, respondió.

Una fuente cercana "desmiente" a la dinastía Fernández

Aparentemente una fuente cercana reveló a TV Notas que él estuvo internado por una infección en las vías urinarias en junio y luego de eso su salud se deterioró.

Luego se dijo que estaba con su familia, sin embargo, una persona cerca a su círculo asegura que el cantante sufre del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones.

¿Realmente se cayó?

Al ser cuestionada sobre la caída, la fuente respondió:

“Te voy a confesar algo, don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”, dijo agregando que no tenía fuerza en las manos ni en las piernas, pero lo atribuyeron a la infección las vías urinarias.

Luego, el 6 de agosto ya no se pudo mover y llamaron a una ambulancia.

La persona dijo que los doctores vieron que tenía las cervicales inflamadas y dañadas, lo operaron de emergencia y luego de varios estudios dieron con su verdadero padecimiento.