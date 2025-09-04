El mensaje de la vicepresidenta de Guatemala a la Selección Nacional

-

La vicepresidenta de Guatemala también envió un mensaje a la Selección que enfrentará un partido la noche de este jueves.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, por medio de un video publicado en sus redes sociales, agradeció a la Selección Nacional por mantener viva la ilusión del país.

Herrera indicó que "después de 20 años, llegamos a un partido que nos recuerda que la ilusión sigue viva", haciendo alusión a la última vez que Guatemala había estado en la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

En 2005, la Selección guatemalteca se quedó cerca de llegar al repechaje para clasificar a su primer mundial, tras haber disputado la cuarta ronda de las eliminatorias, más conocida como la "hexagonal final", al quedar en la quinta posición con 11 puntos, por detrás de Trinidad y Tobago que quedó en la cuarta posición con 13 puntos.

La vicemandataria agregó en el video: "Seguimos creyendo, y que el fútbol nos une como país. ¡Gracias Sele! Por hacernos soñar y por llevar a la cancha el corazón de toda Guatemala".

Gracias Selección por mantener viva la ilusión de todo un país. ✨#VamosGuate pic.twitter.com/2HVLJ3cXeA — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) September 4, 2025

Guatemala vs. El Salvador

El encuentro de fútbol se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Cementos Progreso.

Si no podrás asistir al estadio, puedes disfrutar el partido por televisión a través de Tigo Sports (canal 6 o 706 en HD), además de tener la opción de streaming por la Aplicación o Web de Tigo Sports Guatemala.

Además, el Gobierno ha instalado pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1, para que puedas disfrutar de este trascendental duelo en familia y/o con amigos.

