Fuertes imágenes sobre el atentado ocurrido a las afueras del aeropuerto de Kabul (video)

Dos explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto de Kabul el jueves dejando múltiples víctimas, en lo que Estados Unidos calificó como un "ataque complejo", mientras los países occidentales se apresuraban a completar las evacuaciones de Afganistán tras la toma de poder de los talibanes.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que hay "varias" víctimas estadounidenses y civiles en los atentados cerca de la puerta principal del aeropuerto controlado por las fuerzas de su país, pocas horas después de advertencias de los servicios de inteligencia de que extremistas planeaban atentados suicidas.

"Podemos confirmar que la explosión en la Abbey Gate fue consecuencia de un ataque complejo que resultó en varias víctimas civiles y estadounidenses", señaló Kirby en la red Twitter.

"También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de la Abbey Gate", agregó.

Abbey Gate es uno de los tres puntos de acceso al aeropuerto internacional Hamid Karzai, donde miles de afganos se han aglomerado en los últimos días buscando huir de los islamistas radicales.

La agencia de noticias, Asvaka News difundió en sus redes sociales un video en el que se observan varios muertos y heridos, sin tener un número exacto de muertes.

