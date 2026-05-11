Un toro se escapa en Totonicapán y alerta a vecinos (Video)

-

El momento quedó grabado por personas que observaron al animal en la vía pública.

Un video se ha popularizado en redes sociales luego que un toro se escapara y alertara a vecinos de Totonicapán.

En la grabación se muestra que el toro se mantenía alerta mientras caminaba por una calle del área. Incluso, se observa que trata de atacar a una persona que pudo ponerse a salvo al ingresar a un domicilio.

Tras varios segundos del video se distingue que el bovino se mantenía desorientado y siguió su camino.

Sucedió en Totonicapan

Toro se escapa y casi ocurre una tragedia. pic.twitter.com/Ycm3qeBMJQ — Noticiero-502gt (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) May 11, 2026

¿Qué hacer si se acerca un toro?

Lo más recomendable en esta situación es evitar enfrentarlo directamente ya que un impacto por parte de estos animales puede causar heridas graves e incluso la muerte.

Expertos recomiendan no darle la espalda inmediatamente ni correr en línea recta ya que puede activar más el instinto de persecución, así como alejarse de forma lateral tal como lo hizo la persona del video.



En el caso de caer al suelo y no poder escapar, se debe proteger la cabeza y cuello en posición fetal hasta tener oportunidad de moverse a un lugar seguro.