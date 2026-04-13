Imágenes posteriores al accidente que dejó una pipa volcada en Sololá (video)

Provial informa: grúas retiran vehículo involucrado en percance vial en km. 125 de la ruta CA-1 Occidente, Sololá.



Trabajos en proceso.



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