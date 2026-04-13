Imágenes posteriores al accidente que dejó una pipa volcada en Sololá (video)

Tras varias horas de trabajo, las autoridades inician labores para habilitar los carriles de la carretera.
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Durante la mañana de este lunes 13 de abril se reportó un vehículo de carga pesada que transportaba combustible y perdió el control, quedando volcado en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, jurisdicción de Sololá.
Debido al accidente, quedó combustible derramado en la cinta asfáltica. Hasta ahora se desconoce la razón por la que el vehículo perdió el control; al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios quienes trabajaron para la prevención de un hecho mayor debido al liquido inflamable.
Tras el percance se reportaron al menos 8 kilómetros de tráfico debido al cierre en ambos sentidos de la carretera.
Luego de los trabajos de limpieza, se coordinó con grúas para efectuar el retiro del transporte pesado.
Conductores y motociclistas se preparan para poder transitar nuevamente.